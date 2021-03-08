В Белом доме заявили о борьбе с российской «дезинформацией» о вакцинах
Карина Казанцева
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США всеми силами борются с распространяемой Россией дезинформацией о неэффективности вакцин Moderna, а также Pfizer/BioNTech. Об этом пишет ТАСС.
«Мы осведомлены о подходах и тактике российской стороны, предпринимающей усилия с целью распространения дезинформации», — сказала Псаки.
По ее словам, администрация США изучает способы противодействовать дезинформации.
Ранее в ВОЗ сравнили плюсы и риски вакцинации от коронавируса.
В мире зафиксировали более 116,9 млн заболевших коронавирусом, вылечились после заражения 66,2 млн пациентов, умерли 2,5 млн человек.
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