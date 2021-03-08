Журналист из Норвегии раскритиковал Авакова за слова о русском языке

Журналист из Норвегии Бьёрн Нистад написал статью для издания Resett, где раскритиковал главу МВД Украины Арсена Авакова, ранее назвавшего русский язык «степным наречием».

Как написал Нистад, после 2014 года украинская идентичность и культура свелись к демонизации всего русского. По словам журналиста, интеллигенция на Украине при помощи Польши создала украинский язык, опираясь на польскую грамматику и заимствования.

«Как если бы австрийцы и немецкоязычные швейцарцы, вместо того чтобы гордиться своим немецким языком и немецкой культурой, принялись бы всех уверять, что их язык (разумеется, немецкий) ничуть не немецкий и близко на него не похож, и попытались бы создать другой, своего рода антинемецкий», — заявил журналист.

Ранее Аваков заявил, что русский язык в значительной мере принадлежит Украине, поэтому предложил организовать вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему миру.