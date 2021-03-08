Тихановская анонсировала возможный визит в США и встречу с Байденом

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская планирует посетить США, где надеется встретиться с главой государства Джозефом Байденом. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Женеве, передает ТАСС.

Тихановская рассказала, что ее команда находится в контакте с Вашингтоном и общается.

«США в настоящий момент уже уделяют внимание Белоруссии», — заявила Тихановская, добавив, что США «поддерживают движение Белоруссии к демократии» и «уже участвуют в урегулировании кризиса в некоторой степени».

По ее словам, ранее у нее был разговор с американским послом в Белоруссии и есть надежда на «организацию визита в Вашингтон», где она «надеется встретиться с президентом США». При этом Тихановская не навала возможные сроки своего визита в Соединенные Штаты.

Ранее Тихановская заявляла, что оппозиция Белоруссии «потеряла улицы».