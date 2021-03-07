В МВД Сербии заявили, что Вучича незаконно прослушивали более 1,5 тысячи раз

Президент Сербии Александар Вучич и члены его семьи свыше 1,5 тыс. раз незаконно прослушивались. Такое заявление сделал глава МВД Сербии Александар Вулин. Его слова приводит газета «Политика».

Вулин сообщил, что Министерство внутренних дел страны получило неопровержимые доказательства фактов 1572 случаев незаконной прослушки. Кроме главы государства прослушивались разговоры его брата Андрея, отца Анджелко и сына Данило.

По словам Вулина, МВД уже завершило следствие. Он рассказал, что в прослушке принимали участие отдельные сотрудники ведомства. Их допросили на полиграфе, после чего дело было направлено в прокуратуру и суд, добавил Вулин.

В феврале сообщалось, что на Вучича готовилось покушение.

Ранее Вучич заявил, что его прослушивали год или полтора года, и что у него есть доказательства — записи собственных разговоров. Сербский лидер сказал, что знает, кто стоит за прослушкой. Глава МВД страны заявлял, что прослушивание президента может быть связано с тем, что тот объявил войну мафии.