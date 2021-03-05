Жириновский заявил, что россиянки не захотят стать президентами

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил мнение, что российские женщины не захотят стать президентами. Об этом он сказал в прямом эфире на своей странице в Instagram в пятницу, 5 марта.

«Президентами, я уверен, они не захотят стать, это тяжелейший труд», — сказал политик.

При этом он назвал нескольких женщин-губернаторов, в том числе главу Мурманской области, которые, по мнению лидера ЛДПР, очень талантливые, но «ни одна не устояла» и не отдала себя полностью своей работе.

По словам Жириновского, весь день заниматься вопросами жизни региона невозможно.

Он также добавил, что хотел бы, «чтобы женщины вдохновляли бы мужчин», причем «не на войну».

Ранее Жириновский написал заявление об уходе со всех должностей с 2036 года.