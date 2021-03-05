Песков назвал безумными идеи ввести санкции США против госдолга РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на то, что идеи ввести американские санкции против российских бизнесменов и госдолга РФ не будут реализованы.

«Мы, конечно, надеемся, что, скажем так, подобные безумные позывы останутся только на страницах СМИ и не найдут живительной почвы в американском официальном истеблишменте», — отметил пресс-секретарь.

Кроме того, он подчеркнул, что, несмотря на предположения о радикальных санкциях, которые пока были только в СМИ, Москва «прорабатывает различные сценарии того, как наилучшим образом обеспечить интересы страны, граждан и бизнеса».

Песков добавил, необходимо готовиться к новым санкциям, учитывая, что у России и США разные позиции по химическому оружию.

«Там исходят из того, что у России есть химоружие. Но таких данных нет и не может быть, потому что Россия давно его уничтожила», — сказал он.

Ранее СМИ сообщили о намерении США и Великобритании дополнительно ввести против России санкции за «применение химоружия» в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.