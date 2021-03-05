Немецкий депутат раскритиковал санкции ЕС против России
Немецкий депутат от фракции «Левые» Андрей Хунко заявил, что санкции Евросоюза против России могут еще больше углубить разногласия. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Отношения ЕС с Россией достигли исторического минимума, о чем я очень сожалею. Недавние решения о санкциях, вероятно, еще больше этому поспособствуют», — сказал он.
Политик выразил мнение, что обвинения ЕС и введение санкций «противоречат принципам верховенства закона» и подобные нарушения должны преследоваться по закону.
Хунко считает, что вместо постепенного разрушения отношений между двумя сторонами необходимо объединиться для борьбы с коронавирусом, глобальным потеплением и с другими мировыми угрозами. Для того Евросоюз и Россия «должны быть готовы предпринять меры на пути к разрядке».
Ранее в МИД РФ назвали санкции Запада частью политики сдерживания России.
Новые санкции в отношении России Евросоюз и США ввели 2 марта.