Кочарян заявил, что готов вновь побороться за статус президента Армении
Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что готов вновь бороться за статус армянского лидера, передает РИА «Новости».
«Претендую на участие, претендую на победу и, значит, претендую на то, что что-то в этой стране надо менять, надо исправлять», — сказал политик.
При этом он выразил мнение, что у него есть достаточно опыта для руководства республикой, для восстановления «прогнозируемости, управляемости и динамичности развития страны».
Кроме того, экс-президент заявил, что поддерживает требования оппозиции и военных об уходе в отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Ранее Кочарян призвал армянский народ поддержать Вооруженные силы страны.
25 февраля вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».