В Сенат внесли инициативу по ограничению полномочий президента США после ударов в Сирии

Американские сенаторы Тим Кейн и Тодд Янг от Демократической и Республиканской партий представили законопроект, ограничивающий полномочия президента США при применении военной силы. Об этом сообщает ТАСС.

Это было сделано после нанесенных ударов в Сирии американскими военными по приказу президента США Джо Байдена.

«Авиаудары на прошлой неделе в Сирии показывают, что исполнительная власть, вне зависимости от партии, продолжит расширять свои военные полномочия. Конгресс несет ответственность не только голосованием по вопросу новых военных операций, но и по отзыву резолюций на военные операции, которые больше не нужны», — написано в заявлении демократа Тима Кейна.

Данный законопроект будет способствовать ограничению действия резолюций 1991 и 2002 годов, «которые стали основой для войны против Ирака».

По мнению авторов проекта, из-за этих резолюций Америка находится «в постоянном пребывании на пороге войны». Кейн также добавил, что отмена резолюций прекратит действия войн в Персидском заливе и Ираке.

Ранее президент США Джо Байден сообщил конгрессу, что нанесенный авиаудар по объектам в Сирии, якобы связанным с поддерживаемыми Ираном группами ополченцев, соответствует праву Вашингтона на самооборону.