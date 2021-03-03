Аваков заявил о принадлежности Украине русского языка

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что русский язык в значительной мере принадлежит Украине, поэтому предложил организовать вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему миру. Об этом он сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, на его YouTube-канале.

«Русский язык не принадлежит (только) России. <...> Русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам тоже, почему я должен ее отдавать?» — отметил он.

Украинские русскоязычные телеканалы имели бы большой спрос за рубежом, сказал министр.

Ранее депутат Днепропетровского областного совета придумал новое название русскому языку.