Депутаты украинского горсовета отменили заседание из-за недосыпа

На Украине горсовет Херсона из-за недосыпа депутатов решил перенести заседание комиссии. Об этом сообщил «Херсон Newscity».

2 марта в городском совете в 14.00 мск должно было пройти заседание комиссии по вопросам финансов, планирования бюджета, инвестиций, регуляторной политики и социально-экономического развития.

«Однако, комиссию отменили, как сообщил нашему журналисту депутат от партии НТЖ («Нам тут жить») Илья Карамаликов, заседание перенесли на другой день, поскольку депутаты не высыпаются», — говорится в сообщении.

В 2019 году украинцы высмеяли в сети уснувшего на заседании Верховной рады бывшего президента страны Петра Порошенко. Кадры, на которых видно, как депутат даже не борется со сном, выложил в фейсбуке экс-парламентарий Украины Александр Онищенко, указав в подписи, что «Петя устал и не высыпается», так как днем и ночью думает, как остановить «агрессора».