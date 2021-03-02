Зеленский объяснил, почему вакцинировался после перенесенного COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему он прошел вакцинацию после перенесенного им коронавируса, передает УНИАН.

Как отметил глава государства, прививка от коронавирусной инфекции является обязательной.

«Я знаю, что такое COVID-19, потому что болел этой болезнью. Поэтому всем предлагаю обязательно вакцинироваться. Несмотря на то что я переболел COVID-19, у меня уровень антител очень низкий», — сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что Зеленский публично привился препаратом AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.

24 февраля на Украине стартовала вакцинация населения от коронавируса вакциной Oxford/AstraZeneca.