Зеленский объяснил, почему вакцинировался после перенесенного COVID-19
Антон Демидов
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему он прошел вакцинацию после перенесенного им коронавируса, передает УНИАН.
Как отметил глава государства, прививка от коронавирусной инфекции является обязательной.
«Я знаю, что такое COVID-19, потому что болел этой болезнью. Поэтому всем предлагаю обязательно вакцинироваться. Несмотря на то что я переболел COVID-19, у меня уровень антител очень низкий», — сказал Зеленский.
Ранее стало известно, что Зеленский публично привился препаратом AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.
24 февраля на Украине стартовала вакцинация населения от коронавируса вакциной Oxford/AstraZeneca.
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