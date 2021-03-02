США ввели санкции против России из-за Навального

США ввели санкции в отношении России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, заявила высокопоставленный представитель американской администрации. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Минфин США внес в санкционный список семь должностных лиц правительства России высокого ранга.

Как рассказал агентству другой представитель администрации США высокого ранга, Вашингтон также ужесточают ограничения на экспорт в Россию, включает в черный список 14 институтов.

По его словам, речь идет об институтах, «в отношении которых будут действовать наибольшие ограничения в рамках экспортных норм». «Девять из них являются российскими, три из ФРГ, один из Швейцарии, один является государственным исследовательским институтом», — уточнил американский чиновник.

Она заявил, что данные институты «вовлечены в деятельность», которая «противоречит» интересам США «в сфере национальной безопасности и внешней политики».

Во вторник, 2 марта, Евросоюз также ввел новые персональные санкции против России из-за Алексея Навального.