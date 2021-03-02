Уилл Смит может выдвинуться в президенты США

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Актер Уилл Смит на ужине ассоциации корреспондентов при Белом доме Актер Уилл Смит на ужине ассоциации корреспондентов при Белом доме
Актер Уилл Смит на ужине ассоциации корреспондентов при Белом доме
Evan Agostini/Invision/AP

Американский актер Уилл Смит не исключил, что выдвинется в президенты США. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Артист заявил, что задумался о политической карьере.

«У меня совершенно точно есть собственное мнение, я оптимистичен, верю в лучшее, в понимание между людьми и в возможность гармонии», — сказал Смит.

Он отметил, что «точно сыграет свою роль», независимо от того, «будет ли это актерский вклад» или «политический».