Уилл Смит может выдвинуться в президенты США

Американский актер Уилл Смит не исключил, что выдвинется в президенты США. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Артист заявил, что задумался о политической карьере.

«У меня совершенно точно есть собственное мнение, я оптимистичен, верю в лучшее, в понимание между людьми и в возможность гармонии», — сказал Смит.

Он отметил, что «точно сыграет свою роль», независимо от того, «будет ли это актерский вклад» или «политический».