В барнаульской школе рассказали, что Михаилу Мишустину понравились котлеты с гречкой из столовой.

Премьер-министр России остался доволен школьным обедом, рассказала «Газете.Ru» представитель образовательного учреждения. По словам собеседницы издания, ничего особенного к приезду Михаила Мишустина повара не готовили.

«Он пришел в школу, разговаривал с родителями, они ему рассказывали, что они там делают, какая там пища. Никто ничего не придумывал, было обычное меню, оно есть на сайте школы, действительно, норма для Алтайского края. Ничего особенного не готовили. Ему все понравилось», – рассказала представитель школы.

Глава правительства Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Алтайский край. В Барнауле он посетил среднюю общеобразовательную школу №53. Там премьер-министр обсудил организацию бесплатного горячего питания для учеников и сам пообедал в столовой котлетой и гречкой.