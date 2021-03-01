Сына Лукашенко освободили от должности помощника главы государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил своего сына Виктора Лукашенко от должности помощника главы государства по национальной безопасности, сообщает «БелТА».

«26 февраля глава государства Александр Лукашенко подписал соответствующий указ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что увольнение Виктора Лукашенко связано с его переходом на выборную должность.

Ранее Лукашенко выступил с речью перед выборами президента Национального олимпийского комитета Белоруссии, в которой отметил, что Виктор не будет государственным служащим.