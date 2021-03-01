Сына Лукашенко освободили от должности помощника главы государства
Виктория Старостина
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил своего сына Виктора Лукашенко от должности помощника главы государства по национальной безопасности, сообщает «БелТА».
«26 февраля глава государства Александр Лукашенко подписал соответствующий указ», – говорится в сообщении.
Отмечается, что увольнение Виктора Лукашенко связано с его переходом на выборную должность.
Ранее Лукашенко выступил с речью перед выборами президента Национального олимпийского комитета Белоруссии, в которой отметил, что Виктор не будет государственным служащим.
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