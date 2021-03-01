CNN: Байден намерен ввести антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным

Администрация президента США Джо Байдена готовится ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника из Белого дома.

По данным источников, введение антироссийских санкций будет происходить по согласованию с Европейским союзом. При этом меры, которые США введут против РФ, будут уточнены официальными лицами США и ЕС в ближайшие дни.

«Администрация Байдена стремится послать «решительный сигнал» о правах человека и важности действий вместе с союзниками в рамках этих санкций», — приводит CNN слова источников.

Как отмечает телеканал, эти санкции могут стать для России первыми, введенными новой администрацией США.

Ранее стало известно, что ЕСПЧ согласился рассмотреть просьбу РФ об отмене обеспечительных мер по Навальному.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. Защита обжаловала приговор. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить осужденного.