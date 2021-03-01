Партия Зеленского осталась без госфинансирования

Партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лишили государственного финансирования, передает пресс-служба Национального агентства противодействия коррупции (НАПК) в Facebook.

Там отметили, что такое решение было принято из-за нарушений в отчетах партии, которые выявила НАПК.

«Приказом председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии «Слуга народа», — сказано в сообщении.

По данным агентства, в отчетах политических партий «Конгресс украинских националистов», «Блок Вилкула «Украинская перспектива» и «Слуга народа» были обнаружены признаки уголовных преступлений.

В НАПК добавили, что соответствующие материалы были переданы в Национальную полицию Украины.

1 марта стало известно, что президентский рейтинг Зеленского упал до 18,2%.