Супруга Саркози сочла приговор ее мужу несправедливым
Ева Краснова
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Супруга бывшего президента Франции Николя Саркози модель Карла Бруни прокомментировала решение суда, которое вынесли ее мужу по обвинениям в коррупции и торговле влиянием в рамках «дела о прослушке».
В Instagram она назвала приговор несправедливым и заявила, что борьба продолжится.
«Борьба продолжится, правда будет установлена», — написала Бруни.
Сам Саркози неоднократно отвергал выдвинутые против него обвинения.
Ранее стало известно, что Саркози приговорили к трем годам тюремного заключения, два из которых условно, то есть фактически ему грозит один год заключения. В настоящее время решение суда пока не вступило в силу.
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