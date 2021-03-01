Супруга Саркози сочла приговор ее мужу несправедливым

Супруга бывшего президента Франции Николя Саркози модель Карла Бруни прокомментировала решение суда, которое вынесли ее мужу по обвинениям в коррупции и торговле влиянием в рамках «дела о прослушке».

В Instagram она назвала приговор несправедливым и заявила, что борьба продолжится.

«Борьба продолжится, правда будет установлена», — написала Бруни.

Сам Саркози неоднократно отвергал выдвинутые против него обвинения.

Ранее стало известно, что Саркози приговорили к трем годам тюремного заключения, два из которых условно, то есть фактически ему грозит один год заключения. В настоящее время решение суда пока не вступило в силу.