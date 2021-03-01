Толстой заявил об отсутствии у России союзников в ПАСЕ

У России отсутствуют союзники в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Такое заявление на круглом столе в Совете Федерации сделал глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает ТАСС.

Он отметил, что у РФ «осталось крайне мало» почвы для сотрудничества с Советом Европы. По словам депутата, там не поддерживаются «никакие темы», которые российская сторона предлагает в качестве «объединительных».

«Пока мы не имеем союзников, пока мы не понимаем, зачем мы в этой организации находимся, все так и будет — конфронтационный подход, преследование России по политическим абсолютно вопросам, шельмование и дьяволизация нашей страны в глазах общественного мнения всех стран Совета Европы. Никак иначе не будет. У нас нет союзников», — сказал Толстой.

Он также указал, что Россию не поддерживают страны, которые она «почему-то считает своими союзниками». Речь идет о целом ряде государств, уточнил парламентарий. Он не стал их называть, «чтобы никого не обижать».

«Почему у нас нет союзников? Потому что мы сами не очень понимаем, что мы там делаем, какие мы интересы отстаиваем», — заявил Толстой.

Накануне глава ПАСЕ Хендрик Дамс заявил о заинтересованности в многолетнем сотрудничестве с Россией.