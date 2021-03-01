CNN: три имени исчезли из доклада разведки США об убийстве Хашукджи
Вскоре после обнародования доклада американской разведки об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи появилась новая версия документа, где уже не были представлены имена трех человек, которые изначально считались замешанными в преступлении. Об этом сообщает телеканал CNN.
По данным телеканала, эти лица участвовали в убийстве, отдавали распоряжения или были иным образом причастны к гибели журналиста. Приведены следующие имена: Абдулла Мохаммед Альхорини (Abdulla Mohammed Alhoeriny), Ясир Халид Альсалем (Yasir Khalid Alsalem) и Ибрагим аль-Салим (Ibrahim al-Salim).
По данным источника телеканала, знакомого с внутренней работой разведки Саудовской Аравии, Альхорини является братом генерала Абдул-Азиза бин Мохаммеда аль-Ховрейни (Abdulaziz bin Mohammed al-Howraini), министра, возглавляющего управление государственной безопасности. В отчетах королевства Абдулла Мохаммед Альхорини значится как помощник начальника по вопросам госбезопасности в борьбе с терроризмом.
Офис директора нацразведки США не стал уточнять, почему эти имена были в первом списке. Представитель офиса директора национальной разведки сказал, что этих имен изначально не должно было быть в списке.
Ранее в Белом доме оценили вероятность введения санкций в отношении принца Саудовской Аравии и первого заместителя главы правительства королевства Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, подозреваемых в убийстве Хашукджи.
Влиятельный саудовский журналист исчез в Стамбуле 2 октября 2018 года. Генпрокуратура Саудовской Аравии признала факт смерти журналиста.
По завершении расследования задержали 21 человека — 11 из них предъявлены обвинения, а для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.
По решению суда, пять человек получили наказание в виде 20 лет тюремного заключения, шестой обвиняемый был приговорен к 10 годам тюрьмы, а еще двое — к семи годам.