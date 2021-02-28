Глава ПАСЕ выразил надежду на многолетнее сотрудничество с Россией

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс заявил о заинтересованности в многолетнем сотрудничестве с Россией. Его слова приводит ТАСС.

«Как председатель ПАСЕ я рассчитываю на многие годы сотрудничества и солидарности с Российской Федерацией и ее гражданами», – подчеркнул Дамс в ходе обращения по случаю 25-летия вступления России в Совет Европы.

Глава ПАСЕ отметил, что участие России в работе ассамблеи «основано на уважении равенства и разнообразия, конструктивной критике и заботе о безопасности и благополучии граждан».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров направил письмо генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич. В своем обращении глава российского МИДа отметил, что будущее организации зависит от ее способности сохранять самостоятельность.