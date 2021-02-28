Лавров связал будущее Совета Европы с самостоятельностью

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
РИА «Новости»

Будущее Совета Европы зависит от его способности сохранять самостоятельность, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в своем письме генеральному секретарю организации Марии Пейчинович-Бурич.

Послание приурочено к 25-летию вступления России в Совет Европы.

«Убежден, что будущее Совета Европы зависит от его способности сохранять самостоятельность и подлинно общеевропейский характер, не становиться заложником блоковых подходов и мышления, работать без двойных стандартов в интересах всех стран континента», – отметил глава МИД России.

В частности, Лавров призвал не допускать превращения Парламентской ассамблеи СЕ в арену для сведения счетов, воздерживаться от навязывания неконсенсусных документов и стремиться к независимости Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от политических и идеологических пристрастий.

Кроме того, министр обратил внимание на то, что отсутствие реакции на дискриминацию русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии расшатывает авторитет Совета Европы.

Лавров также добавил, что Россия «вносит весомый вклад в работу на приоритетных для СЕ направлениях».

Ранее российский постоянный представитель при Совете Европы оценил слухи о скором выходе России из организации.