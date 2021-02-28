Гендиректор NI заявил, что РФ не повторит «унижения» времен Горбачева

Политолог, издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс заявил, что большинство россиян не хотело бы стать свидетелями повторения «унизительного» сценария времен позднего СССР, когда у власти находился Михаил Горбачев.

По его мнению, Россия хотела бы отменить санкции или хотя бы добиться их смягчения, но она не будет идти на серьезные уступки «в пустых надеждах» на то, что Запад проявит «взаимность» позже. Такой сценарий похож на случившееся во времена Горбачева, указал Саймс.

«Настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с действительным», — отметил он.

Кроме того, как думает издатель журнала, введенные в отношении России санкции должны не изолировать и ослабить страну, а «побудить ее к более гибкому поведению».