Варданян рассказал про два сценария развития Армении после протестов

Экс-владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян в интервью РБК рассказал про два возможных сценария развития Армении после нынешнего политического кризиса в республике.

«Есть вариант, что мы можем стать очень тихим, не очень таким активным местом, где останется 1,5–2 млн человек, куда будут присылать те же самые $2 млрд помощи (от армянской диаспоры за границей. — «Газета.Ru»). Люди будут жить лучше, потому что на меньшее количество людей будет приходить больше денег, потому что больше людей уехали. Это будет такая, я сказал бы, страна, похожая на Абхазию», — полагает Варданян.

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