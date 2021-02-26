На Украине сочли использование русского языка «изменой нации»

Бывший депутат Верховной рады Украины Юрий Гнаткевич счел необходимым признать русскоговорящих граждан страны «изменщиками». Свою позицию он выразил в статье для газеты «Україна молода».

«Украинец, который носит украинскую фамилию, но отказывается от украинского языка и борется с ним, на самом деле отказывается быть украинцем, а следовательно, изменяет своей нации», – написал политик.

При этом, по мнению Гнаткевича, на Украине создаются «благоприятные условия для измены». В частности, украинским детям преподают русский язык, в стране существуют «русские школы», пояснил экс-депутат. Он также подчеркнул, что измена Родине является преступлением.

Ранее украинский журналист Остап Дроздов заявил, что властям Украины нужно усилить наказание за неуважение родного языка среди жителей страны, особенно среди несовершеннолетних.