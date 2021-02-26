Захарова раскритиковала удар США по Сирии

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
РИА «Новости»

Москва осуждает авиаудар США по Сирии и призывает Вашингтон уважать суверенитет государства. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА «Новости».

«Мы решительно осуждаем подобные действия. Призываем к безусловному уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии», — сказала Захарова.

По словам дипломата, Москва выступает против превращения Сирии «в арену для сведения геополитических счетов».

Ранее стало известно, что США нанесли авиаудар по объектам иранских ВС в Сирии. Данное решение было одобрено американским президентом Джо Байденом. В Пентагоне подтвердили эту информацию, отметив, что удар стал ответом на недавние атаки американских объектов в Ираке.