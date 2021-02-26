Захарова раскритиковала удар США по Сирии

Москва осуждает авиаудар США по Сирии и призывает Вашингтон уважать суверенитет государства. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА «Новости».

«Мы решительно осуждаем подобные действия. Призываем к безусловному уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии», — сказала Захарова.

По словам дипломата, Москва выступает против превращения Сирии «в арену для сведения геополитических счетов».

Ранее стало известно, что США нанесли авиаудар по объектам иранских ВС в Сирии. Данное решение было одобрено американским президентом Джо Байденом. В Пентагоне подтвердили эту информацию, отметив, что удар стал ответом на недавние атаки американских объектов в Ираке.