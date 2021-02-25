Зеленский назначил посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра финансов страны Оксаны Маркаровой на пост посла страны в США. Об этом пишет РИА «Новости».

«Назначить Маркарову Оксану Сергеевну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки», — говорится в документе.

Одновременно Зеленский уволил Владимира Ельченко с этой должности, а также с поста посла Украины в Антигуа и Барбуде и посла Украины на Ямайке по совместительству.

Глава государства поприветствовал Маркарову на ее новом месте и заявил, что у нее есть три необходимых качества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США. По мнению президента, это является формулой успеха для укрепления партнерства между Киевом и Вашингтоном.

Ранее стало известно, что госдолг Украины за месяц увеличился почти на $500 млн.