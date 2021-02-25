Алиев заявил о плачевном положении Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал ситуацию в Армении. Об этом сообщает Радио Sputnik.

По его словам, к такой ситуации в республике привело ее руководство.

«Армения никогда не была в таком плачевном положении. Это их руководители поставили их в такое положение. И лидеры хунты, руководившей Арменией 20 лет – хунта Кочарян-Саргсян, и пришедшее после нее правительство», – заявил Алиев.

Он отметил, что после конфликта, обострившегося осенью в Нагорном Карабахе, Азербайджан развивается, а в Армении происходит кризис, при котором все «обвиняют друг друга» и «огрызаются».