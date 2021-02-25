Лавров обсудил с главой МИД Армении обострение ситуации в республике

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с армянским коллегой Арой Айвазяном.

Айвазян сообщил Лаврову об обострении ситуации внутри республики.

«С российской стороны подчеркнуто, что рассматриваем ситуацию как внутреннее дело Армении, рассчитываем на ее урегулирование в мирном русле», — говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако, как уточняется, заявление об увольнении начальника Генштаба пока не подписал президент Армении Армен Саркисян.

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