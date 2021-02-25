Оппозиция Армении требует от Пашиняна ухода, чтобы не началась гражданская война

Оппозиционная парламентская фракция «Светлая Армения» не считает заявление Главного штаба ВС Армении об отставке премьер-министра Никола Пашиняна попыткой военного переворота, оппозиционная фракция «Процветающая Армения» призвала главу правительства уйти в отставку и не начинать гражданскую войну в стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявления лидеров фракций в Facebook.

По словам лидера СА Эдмона Марукяна, в заявлении генштаба нет присущих попытке военного переворота признаков преступлений, в том числе какого-то элемента, направленного против безопасности самой Армении и основ конституционного строя.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако, как уточняется, заявление об увольнении начальника Генштаба пока не подписал президент Армении Армен Саркисян.