Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с Ираклием Гарибашвили. Об этом пишет РИА «Новости».

«89 за, 2 против. Парламент Грузии выразил доверие», — приводятся слова спикера парламента Арчила Талаквадзе.

«Грузинская мечта» является правящей партией, у нее 90 мест из 150 в парламенте. Для выражения доверия необходимы 75 голосов.

Ранее премьер Грузии Георгий Гахария заявил об отставке. По его словам, он решил покинуть пост, так как не смог прийти к согласию со своей командой по вопросу ареста оппозиционера, председателя «Единого национального движения» Ники Мелия.