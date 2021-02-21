СМИ: США и Германия не могут договориться из-за «Северного потока — 2»

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung заявила, что действующая администрация США хотела бы наладить отношения с Германией и прийти к сотрудничеству, но камнем преткновения является российский газопровод «Северный поток — 2».

Байден оказался перед дилеммой: он, «обмениваясь любезностями» с Меркель, идет на уступки в отношении «Северного потока — 2» и может потерять консенсус между демократами и республиканцами в Конгрессе США, отмечает автор материала. Притом Байден и государственный секретарь Энтони Блинкен заботятся об улучшении отношений со своими союзниками и, прежде всего, с Берлином. Однако пример «Северного потока — 2» показывает, насколько сложно на практике «переключить рычаг».

Как отмечает газета, Германия должна использовать шанс на партнерство с США, которое появилось после эры «грубостей Трампа».

«Готовы ли Байден и Блинкен пойти на внутренний политический риск и отозвать угрозы санкций, будет во многом зависеть от того, сделает ли немецкая сторона интересное предложение?» — задает риторический вопрос автор статьи.

Ранее Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщал, что власти представят новые санкции против «Северного потока — 2».