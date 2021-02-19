Лукашенко пообещал развивать «хороший национализм»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал развивать в Белоруссии «хороший национализм» на основе традиций страны. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, национализм отличается от «болтовни на мове», то есть на белорусском языке. Настоящий национализм, по мнению президента, заключается в том, чтобы делать то, что останется в памяти.

«Поэтому всегда надо создавать то, что тебя будет отличать от других. И в этом будет хороший национализм, за что меня в России иногда критикуют и упрекают. Но я говорю: я же президент Беларуси», — сказал Лукашенко.

Он также назвал несколько традиций: ежегодное обращение президента с посланием к парламенту и народу и Всебелорусское народное собрание.

В то же время Лукашенко считает, что богатство белорусов состоит в знании двух языков, от этого нельзя отказываться.

Ранее Лукашенко призвал не «париться» по поводу санкций.