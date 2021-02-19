Зюганов пригрозил выгнать Рашкина из КПРФ из-за поддержки Навального

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал в пятницу заявление главы московского горкома Валерия Рашкина о том, что Алексея Навального осудили якобы по политическим мотивам, пишет «Московский комсомолец».

В частности, Зюганов предложил Рашкину придерживаться сформулированной ранее позиции партии по вопросу Навального, чтобы не лишиться партбилета.

«Если Рашкин будет выступать за Навального, то его из партии выгонят», - заявил Зюганов в интервью НСН.

Помимо прочего лидер КПРФ назвал Навального «предателем» и подчеркнул, что, по его мнению, тот был заслан сюда тремя разведками в качестве «зажигательного снаряда» для раскачивания обстановки внутри страны.

Зюганов высказал убежденность в том, что тех, кто в московском горкоме сомневается в данном взгляде на ситуацию, их «быстро поправят».

Кроме того, лидер КПРФ призвал не делать из Навального героя.