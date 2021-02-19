Посол Италии назвал способ максимально сблизить европейский и российский народы

Посол Италии в России Паскуале Терраччано уверен, что лучший способ максимально сблизить народы России и Европы — это облегчить визовый режим между ними, цитирует его РИА «Новости».

Кроме того, он призвал для улучшения отношений облегчить процесс получения визы для молодежи. «Мы должны стремиться максимально сблизить европейский и российский народы. Я считаю, что лучший способ для этого — облегчить визовый режим», — сказал дипломат.

Терраччано выразил надежду, что партнеры Италии в ЕС последуют этому пути.

Стоит отметить, что Италия достаточно давно выступает за облегчение визового режима с Россией. Переговоры приостановились в 2014 году из-за кризиса в отношениях РФ и ЕС.

Накануне Италия экстрадировала в Россию обвиняемого в убийстве 20-летней давности.