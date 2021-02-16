Центробанк предупредил инвесторов РФ о рисках перегрева на рынке акций в США

Центрорбанк России предупредил о существенных рисках перегрева иностранных фондов, возможная коррекция которых может отразиться и на российских инвесторах. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» ЦБ.

В докладе отмечается, что в январе 2021 года произошло временное увеличение рыночной волатильности из-за роста опасений относительно формирования пузырей на фондовом рынке США.

«Усиление опасений глобальных инвесторов было спровоцировано возникновением ситуации «шорт-сквиз» на глобальных финансовых рынках в конце отчетного периода», — пишет ЦБ.

Так, стоимость акций GameStop за последнюю неделю прошлого месяца увеличилась на 400%. В результате этого наблюдалось масштабное закрытие коротких позиций по активам с целью минимизации. В течение первой недели февраля наблюдалась коррекция всех котировок акций. К примеру, котировки акций GameStop снизились с пиковых значений в $482,0 до $50,3 (на закрытие торгов 09.02.2021), при этом прирост относительно начала января составил 167%. Как подчеркивает ЦБ, эта ситуация отчасти отразилась и на российском рынке.

«Подобные ситуации с вовлечением большого числа розничных инвесторов являются опасной практикой для финансового рынка, подрывающей доверие к нему и превращающей торговлю на рынке в gambling (азартную игру)», — говорится в материале.

Часть инвесторов, которые сначала получили прибыль от внезапного роста акций, ощутили значительные убытки. ЦБ считает, что это произошло в основном из-за недостатка финансового образования у большинства частных инвесторов.