В Госдуме рассказали о законе о пресечении нарушений порядка агитации в интернете

Председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту, один из авторов законопроекта о пресечении незаконной агитации в период избирательной кампании в информационно-телекоммуникационных сетях Ольга Савастьянова отметила в комментарии «Газете.Ru», что в ГД считают этот закон важным, потому что он совершенствует механизмы пресечения незаконной агитационной деятельности в ходе выборов.

«Мы не пытаемся изменить требований закона к порядку проведения агитации, того что касается сайтов, страниц и т.д. Еще очень важный момент: мы как законодатели прежде всего заинтересованы в том, чтобы были защищены права граждан. Этот закон также направлен на то, чтобы никаких противоправных действий не совершалось, чтобы реализовывался действующий ФЗ и чтобы в соответствии с этим законом велась работа в период выборной кампании», — заметила парламентарий.

Севастьянова обратила внимание, что законопроект «не меняет правила и не вводит какие-то дополнительные правила в том, что касается агитации». «Он не предусматривает какие-то специальные признаки агитации в интернете и никоем образом не нарушает права и те нормы, которые предусмотрены федеральным законодательством в части прав граждан на ведение агитации», — добавила она.

Она также объяснила, как будет приниматься решение об ограничении доступа к агитации в интернете. «В данном случае, что важно, сначала комиссией (Цик или региональным избиркомом)рассматривается вопрос действительно ли нарушение имело место, и только после этого возможно мотивированное представление в Роскомнадзор, если исчерпаны иные возможные меры пресечения нарушений», — отметила спикер.