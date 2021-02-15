Из-за коронавируса госпитализированы пять депутатов Госдумы
Катерина Медведева
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Председатель нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что в настоящее время пять депутатов Госдумы госпитализированы с коронавирусом. Его слова приводит ТАСС.
«Пять депутатов в больнице», — сказал он. При этом Володин отметил, что максимальное число госпитализированных членов ГД в один промежуток достигало около 30.
Вакцину сделали или находятся в стадии вакцинации больше 100 депутатов. В сумме антитела после болезни или прививки выработались у 60%.
Всего коронавирус был зафиксирован у 171 депутата.
Ранее Володин заявлял, что коронавирусом переболели более трети депутатов Госдумы.