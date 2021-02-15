Лавров назвал Европу инициатором разрыва отношений с Москвой

Разрыв отношений Российской Федерации и Европейского союза происходит уже давно, инициатором этого является ЕС. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник, 15 февраля, по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.

По его словам, уже «любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе» человеку понятно, что этот процесс разрыва начался много лет назад.

Лавров считает, что все началось в 2014 году, когда Украина столкнулась с государственным переворотом. Министр выразил мнение, что именно тогда ЕС не смог выполнить договоренности, которые были достигнуты прямо накануне тех событий и под которыми поставили свои подписи Германия, Франция и Польша.

По словам главы МИД РФ, оппозиция «наплевала» на эти подписи и на мнение Евросоюза, которое заключилось в необходимости выполнять договоренность.

12 февраля Лавров в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если ЕС введет антироссийские санкции. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не будет инициатором такого разрыва.