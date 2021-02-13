В офисе Зеленского не увидели оснований для импичмента

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Андрей Ермак Андрей Ермак
Андрей Ермак
РИА «Новости»

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак не увидел оснований для импичмента главе государства из-за санкций против украинских телеканалов.

Об этом он рассказал в интервью каналу «Украина 24».

«Нет никакого самого малейшего основания говорить об импичменте или процедуре импичмента», – заявил Ермак.

Он также отметил, что не видит ничего неожиданного в заявлениях оппозиции об импичменте.

2 февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».

Впоследствии украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о начале процедуры импичмента президенту Владимира Зеленского.