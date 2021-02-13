МИД объяснил отъезд российских дипломатов из Лондона

Десять семей российских дипломатов покинули Лондон в связи с ротацией состава, сообщило Министерство иностранных дел России в своем Telegram-канале.

«Уехали, потому что заехали новые десять семей. Это и есть ротация дипломатического состава, которая является нормой», – прокомментировал МИД сообщения об отъезде дипломатов.

При этом ведомство обратило внимание, что дипломатические работники вынуждены заезжать группами из-за введения в западных странах, в том числе в Великобритании, «комплексных визовых разменов».

«Вместо нормального регулярного продления и замены сотрудников, формируются списки, которые затем согласовываются обеими сторонами. Поэтому люди вынуждены получать визы в целый ряд загранточек, в частности, в Лондон, в рамках практики визовых разменов», – рассказали в министерстве, отметив, что такая практика «не является нормой».

Ранее Москва призвала Лондон отказаться от необоснованной конфронтационной политики.