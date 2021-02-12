США и Евросоюз обвиняют Россию в блокировке решения конфликта в Донбассе

Соединенные Штаты и страны Европейского союза обвинили Россию в блокировке способов решить конфликт в Донбассе, сообщает Deutsche Welle.

Так, в ходе видеоконференции Совета Безопасности ООН американский дипломат Родни Хантер призвал Россию «немедленно прекратить свою агрессию на востоке Украины» и выполнить обязательства в рамках минских соглашений.

Европейские страны в Совбезе ООН также обвинили Россию в «применении силы против территориальной целостности и суверенитета Украины», отмечает издание со ссылкой на совместную декларацию государств.

При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отверг указанные упреки и заявил, что Минские договоренности не выполняет украинская сторона.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал выполнение минских соглашений условием нормализации отношений России и ЕС.