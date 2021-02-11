Небензя назвал Германию и Францию соучастниками преступлений в Донбассе

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
РИА «Новости»

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал соучастниками преступления против населения Донбасса представителей Запада, занявших сторону Украины в конфликте на востоке страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Интересно, что участники нормандского формата, а именно Германия, Франция, да и другие страны не отвергают прямого диалога, например, с движением Ансар Алла в Йемене, с представителями сирийской или венесуэльской оппозиции, в конце концов, с непризнанными государственными образованиями в Восточном Средиземноморье», — сказал Небензя.

Он добавил, что инициативы по установлению контакта Украины с жителями Донбасса, как это предусматривают Минские договоренности, «вызывают у них нервную реакцию».

«Те, кто поддерживают лишь одну сторону внутри украинского конфликта и потакает вопреки фактам ее болезненным фантазиям о российской агрессии, не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса», — заявил Небензя.

Ранее Небензя направил генсеку ООН Антониу Гутерришу данные о героизации нацизма на Украине.