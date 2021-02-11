Захарова отреагировала на наращивании военной активности у российских границ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва расценивает намерение Норвегии разместить на своей авиабазе близ Тронхейма стратегические бомбардировщики США как еще один шаг по наращиванию военной активности в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Обратили внимание на информацию о подготовке к развертыванию на норвежской авиабазе в районе Тронхейма эскадрильи американских стратегических бомбардировщиков с целью проведения совместных с норвежскими ВВС учений», — сказала Захарова.

По словам Захаровой, Москва расценивает это решение как «шаг в целой цепочке подобных действий по наращиванию военной активности на крайнем Севере в непосредственной близости от российских рубежей».

Как сообщалось, ВВС США впервые отправляют в Норвегию стратегические бомбардировщики B-1, и это, по версии Вашингтона, должно дать Москве ясный сигнал, что американские военные готовы защищать своих союзников в стратегически важном арктическом регионе.