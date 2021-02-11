Зюганов: Белоруссия смогла «спасти русский мир»

Лидер думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Белоруссия смогла предотвратить катастрофу в России и «спасти русский мир». Об этом сообщает «Говорит Москва».

По словам Зюганова, власти Белоруссии смогли побороть организованную преступность и отразить атаку со стороны «коллективного Запада».

«Сейчас была очень мощная попытка сломать Белоруссию. (…) Эта катастрофа бы была похлеще, чем та, что была в 1991 году. Поэтому вполне уместно сравнение, что попытка разрушить русский мир и порвать связи вековые, тысячелетние с Россией — это преступление не местного масштаба, а глобального масштаба», — сказал он.

Также Зюганов выразил уверенность, что президент США Джозеф Байден считает Россию «врагом номер один».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее назвал Россию главным стратегическим партнером страны.