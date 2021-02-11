Зюганов: Белоруссия смогла «спасти русский мир»

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Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора... Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора...
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора...
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Лидер думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Белоруссия смогла предотвратить катастрофу в России и «спасти русский мир». Об этом сообщает «Говорит Москва».

По словам Зюганова, власти Белоруссии смогли побороть организованную преступность и отразить атаку со стороны «коллективного Запада».

«Сейчас была очень мощная попытка сломать Белоруссию. (…) Эта катастрофа бы была похлеще, чем та, что была в 1991 году. Поэтому вполне уместно сравнение, что попытка разрушить русский мир и порвать связи вековые, тысячелетние с Россией — это преступление не местного масштаба, а глобального масштаба», — сказал он.

Также Зюганов выразил уверенность, что президент США Джозеф Байден считает Россию «врагом номер один».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее назвал Россию главным стратегическим партнером страны.