СМИ узнали о скорой смене госсекретаря Союзного государства РФ и Белоруссии

России и Белоруссия обсуждают смену государственного секретаря Союзного государства, сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, занимающий этот пост с 2011 года Григорий Рапота намерен уйти в отставку в ближайшее время. При этом возможной кандидатурой на эту должность является посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, указано в сообщении.

При этом в министерствах иностранных дел и в российском посольстве в Минске комментировать данную информацию отказались.