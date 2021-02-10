Пушков предрек Харрис пост президента США

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Камала Харрис во время выступления на Национальном съезде демократической партии, 2012 год Камала Харрис во время выступления на Национальном съезде демократической партии, 2012 год
Камала Харрис во время выступления на Национальном съезде демократической партии, 2012 год
J. Scott Applewhite/AP

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что раскол в Республиканской партии США может привести к тому, что действующий вице-президент Камала Харис в 2025 году может стать президентом США. Об этом он пишет в своем Telegram-канале.

Пушков считает, что на данный момент импичмент Дональду Трампу «не вырисовывается», хотя против экс-президента интригует «антитрамповское крыло» Республиканской партии.

«Раскол и интриги среди республиканцев могут выбить у них из рук любые шансы на победу в 2024 году. И тогда они будут в бессилии смотреть, как в 2025-ом Белый дом уже в качестве президента войдет Камала Харрис», — написал Пушков.

Ранее сенат Конгресса США признал процесс импичмента над экс-президентом Дональдом Трампом конституционным.