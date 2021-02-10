Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны

Генконсульство США во Владивостоке к середине весны может быть закрыто. Об этом сообщает представитель МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец, заявление которого опубликовано на сайте правительства Приморского края.

«Это одностороннее решение Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 года. От себя лично в данной связи могу только выразить надежду на то, что администрация нового президента США его пересмотрит, тем более что данное решение идет в разрез с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами», — сказал Броварец.

Ранее в диппредставительстве США в РФ заявили, что Штаты закрывают два консульства, но не из-за пандемии коронавируса. «Решение госдепартамента по консульствам в России было принято, чтобы оптимизировать работу американской миссии в РФ», — сообщали в ведомстве.