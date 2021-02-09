Страны Балтии и Польша готовят свои санкции против РФ из-за Навального

Литва, Латвия, Эстония и Польша готовят свои, помимо общеевропейских, санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, страны Балтии и Польша ведут согласование собственного санкционного списка лиц, которые, по их мнению, причастны к задержанию Навального и суду над ним.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предательством призывы сторонников блогера Алексея Навального к Евросоюзу и США ввести санкции против России.